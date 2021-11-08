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«Монако» на русском языке пожелал удачи сборной России в матчах с Кипром и Хорватией

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Пресс-служба «Монако», в котором выступает россиянин Александр Головин, в Twitter пожелала удачи сборной России перед матчами против Кипра и Хорватии, написав часть фразы на русском языке.

«Головин вызван на две решающие встречи сборной России в рамках квалификации к чемпионату мира. Удачи, сборная России», — написано в сообщении.

Встреча между сборными России и Хорватии состоится 14 ноября в Сплите. 11 ноября российские футболисты в Санкт-Петербурге сыграют с Кипром.

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что для главного тренера сборной России Валерия Карпина не существует незаменимых футболистов.

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