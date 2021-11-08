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Украинский чемпион Bellator рассказал, как ударил человека с костылями

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@s_amoskin/Instagram

Чемпион Bellator Ярослав Амосов рассказал, что однажды дал подзатыльник молодому человеку, который выпрашивал деньги, изображая из себя инвалида. Слова Амосова передает «Матч ТВ».

«Мы ехали с другом в метро в Киеве. Идет парень с костылями и просит деньги. И так идет еще при этом очень тяжело. Мы приезжаем на конечную станцию, я смотрю — этот же парень завязывает шнурки, но как будто бы у него уже с ногами все нормально. Я своему другу говорю: «Давай посмотрим, что дальше будет, постоим 10 секунд». И мы смотрим, что этот парень берет свои костыли и нормально идет. Ну тут я, конечно, не сдержался и дал подзатыльник и сказал кое-что», — сказал Амосов.

Амосов — четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, трехкратный чемпион Европы по боевому самбо, чемпион Евразии по профессиональному боевому самбо, обладатель Кубка Европы по боевому самбо.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что хотел напасть на нападающего «Атлетико» Луиса Суареса.

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