Украинский чемпион Bellator рассказал, как ударил человека с костылями

Чемпион Bellator Ярослав Амосов рассказал, что однажды дал подзатыльник молодому человеку, который выпрашивал деньги, изображая из себя инвалида. Слова Амосова передает «Матч ТВ».

«Мы ехали с другом в метро в Киеве. Идет парень с костылями и просит деньги. И так идет еще при этом очень тяжело. Мы приезжаем на конечную станцию, я смотрю — этот же парень завязывает шнурки, но как будто бы у него уже с ногами все нормально. Я своему другу говорю: «Давай посмотрим, что дальше будет, постоим 10 секунд». И мы смотрим, что этот парень берет свои костыли и нормально идет. Ну тут я, конечно, не сдержался и дал подзатыльник и сказал кое-что», — сказал Амосов.

Амосов — четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, трехкратный чемпион Европы по боевому самбо, чемпион Евразии по профессиональному боевому самбо, обладатель Кубка Европы по боевому самбо.

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