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Экс-игрок «Манчестер Сити» о поступке Роналду: дешево, это разочарование

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Reuters

Бывший футболист «Манчестер Сити» Тревор Синклэйр назвал «дешевым» подкат нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду под полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне. Слова Синклэйра передает TalkSPORT.

«Дешево. Сначала в отбор пошел Бруну Фернандеш. Он упал, и к делу приступил Роналду. Знаю, что он шел одной ногой, но он прыгнул шипами вперед. Думаю, это немного некрасиво. Это небольшое разочарование, но это ненормально. Надеюсь, де Брюйне в порядке, потому что это действительно некрасивый, трусливый отбор. Ему сошла с рук уже парочка таких. У него вспыльчивый характер, потому что он победитель. Роналду не любит проигрывать», – сказал Синклэйр.

Встреча, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

Стоит отметить, что «Юнайтед» нанес всего один удар в створ чужих ворот.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о Роналду.

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Футбол. Чемпионат Англии
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