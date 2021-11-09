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Фигуристка Хромых рассказала о конкуренции в группе Тутберидзе

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Майя Хромых, которая занимается в ледовом дворце «Хрустальный» в группе именитого тренера Этери Тутберидзе, высказалась о конкуренции в команде, передает Olympics.

Спортсменка призналась, что высокая конкуренция в группе только подстегивает и заставляет двигаться дальше, выполняя сложные элементы.

«Конкуренция помогает, подстегивает, не дает расслабиться, когда мы все находимся на одной тренировке. Кто-то прыгнул четверной, ты пойдешь прыгнешь, потом еще кто-то… Адреналин!» — заявила Хромых.

Вместе с Хромых у Тутберидзе занимаются чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, Александра Трусова, включившая в произвольную программу пять четверных прыжков, и Дарья Усачева.

На этапе Гран-при в Италии Хромых стала второй, получив по сумме двух программ 235,35 балла. Выиграла турнир Щербакова, набравшая 236,78 балла.

Ранее сообщалось, что официальный Instagram команды Этери Тутберидзе опубликовал видео, как заслуженный тренер России попыталась исполнить вращение перед входом в кафе. Получилось неуклюже и смешно.

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