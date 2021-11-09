Экс-игрок «Спартака»: ощущение, что игроки не знают, что делать на поле

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев, возглавляющий московскую «Родину», критично высказался о красно-белых после последних матчей команды, передает «Московский комсомолец».

В матче 14-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1), после чего Бояринцев подверг критике игроков и тренерский штаб команды, отметив, что у футболистов отсутствует понимание того, что нужно делать на поле.

«Здесь складывается ощущение, что футболисты просто не понимают, что нужно делать на поле. Про ошибки в обороне просто говорить не приходится. Забитый гол «Локомотива» — это ошибка Айртона», — заявил Бояринцев.

Нынешним главным тренером «Спартака» является Руй Витория, который возглавил команду в мае 2021 года после ухода Доменико Тедеско. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 19 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства.

Последнюю победу московский клуб одержал 3 октября в матче десятого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (1:0).

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко в своем Telegram-канале раскритиковал руководство красно-белых, заявив, что в столичном клубе свое понимание «нормальности» происходящего.