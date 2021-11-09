Туктамышева поделилась кадрами с яркими костюмами для показательного выступления

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая занимается в группе Алексея Мишина, поделилась изображениями интересных костюмов, в которых она выступает в показательном прокате.

В новом сезоне фигуристка показывает показательный номер под музыку из «Мулен Руж».

«Отдельная большая любовь к костюмам на показательные. Не можешь выбрать между черным и красным — бери оба. Покажу вам немного закулисья с примерок», — написала фигуристка в своем Instagram.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме, и стала победительницей этапа Гран-при в Москве.

В нынешнем сезоне россиянка заняла второе место на этапе Гран-при Skate Canada.

Ранее сообщалось, что канадский тренер Брайан Орсер высказался о шансах российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой попасть на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.