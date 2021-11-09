Роналду удивлен низкими стандартами в «Манчестер Юнайтед»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» начинают выражать недоверие главному тренеру «красных дьяволов» Уле-Гуннару Сульшеру, сообщает Daily Mail.

По информации источника, главная звезда английского клуба, португальский нападающий Криштиану Роналду, который вернулся в команду летом 2021 года спустя 12 лет, оказался удивлен, что в команде такие низкие стандарты и требования. Эти показатели сильно упали с момента его ухода.

Еще один лидер команды, португалец Бруну Фернандеш выразил мнение, что тренерский штаб команды не предоставляет футболистам четкого плана на игру, что вносит смуту в действия игроков на поле.

В последнее время резко активизировались разговоры о скором увольнении Сульшера. В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2 проиграл «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» идут на шестой строчке турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 17 очков. Отрыв от лидирующего «Челси» — девять баллов.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Сити» Тревор Синклэйр назвал «дешевым» подкат нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду под полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.