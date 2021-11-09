Глейхенгауз рассказала о планах Щербаковой на четверные прыжки

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о планах российской фигуристки Анны Щербаковой на исполнение четверных прыжков, передает Sport24.

На этапе Гран-при в Италии действующая чемпионка мира исполнила только один прыжок в четыре оборота — флип. Глейхенгауз заявил, что в планах спортсменки и тренерского штаба исполнение еще одного элемента ультра-си.

«Мы никогда не можем загадать, как пройдет подготовка между турнирами, что будет завтра. Сейчас в планах попытаться на следующем этапе показать лутц и флип. Как это будет, никто не знает», — заявил Глейхенгауз.

После короткой программы Щербакова занимала третье место, набрав 71,73 балла. В произвольной она получила 165,05 балла и заняла итоговое первое место.

Ранее сообщалось, что бельгийская фигуристка Луна Хендрикс обратилась к россиянке Анне Щербаковой после выступления на этапе Гран-при Италии. Бельгийка написала комментарий под постом в Instagram, который выложила Щербакова после завершения соревнований в Турине, поблагодарив тренерский штаб Этери Тутберидзе.