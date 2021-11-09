Овечкин догнал Халла в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и догнал Бретта Халла в списке лучших снайперов Лиги.

Теперь хоккеисты делят между собой четвертое место по количеству оформленных голов в НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейрбз», его ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Ранее в матче форвард также отдал голевую передачу.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что Овечкин 222 раза помог своей команде открыть счет в матче, что стало третьим результатом среди действующих игроков Национальной хоккейной лиги.