«Вашингтон» пошутил по поводу рекордного гола Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» пошутил над Александром Овечкиным после рекордного гола российского хоккеиста и капитана команды.

В матче против «Баффало Сейрбз» Овечкин набрал три очка — он забросил шайбу, которая стала 741-й в его карьере и помогла ему сравняться с Бреттом Халлом в списке лучших снайперов Лиги, а также помог отличиться Тому Уилсону, который открыл счет, и Джону Карлсону.

Однако НХЛ не сразу записала Овечкина автором этого гола. Изначально автор заброшенной шайбы значился в трансляции на сайте Лиги как неизвестный исполнитель (unknown scorer). «Вашингтон» в своем Twitter выложил коллаж с надписью Unknown scorer и фото Овечкина.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое первое место в списке снайперов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На счету российского форварда 11 заброшенных шайб в этом сезоне. На втором месте в гонке снайперов расположился немецкий хоккеист Леон Драйзайтль (десять заброшенных шайб за десять игр), замкнул тройку лидеров канадец Тайлер Бертуцци (девять голов за десять матчей).