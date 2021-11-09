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Уилсон о достижении Овечкина: если бы не я, он бы уже превзошел результат Халла

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Reuters

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон, комментируя достижение Александра Овечкина в победном матче над «Баффало Сэйбрз» (5:3), выразил сожаление, что не дал российскому форварду оформить дубль, коснувшись шайбы во время броска. Слова Уилсона передает журналист Том Гулитти.

«Если бы не я, он бы уже превзошел результат Халла. Там шайба чиркнула по моей руке или что-то в этом роде. Я должен был просто уйти с дороги, и тогда бы мы говорили о Ягре», — сказал Уилсон.

Напомним, Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и сравнялся по голам с Бреттом Халлом, с которым они теперь делят четвертое место в списке лучших снайперов Лиги.

Следующей целью Овечкина является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб. Лидером снайперской гонки является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее Овечкин прокомментировал свой выход на четвертое место в списке лучших снайперов.

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Хоккей. НХЛ
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