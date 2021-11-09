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В Италии сообщили, что Миранчука могут обменять на Бога

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Reuters

Российский полузащитник Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно может перейти из «Аталанты» в «Торино» или «Сассуоло». Об этом сообщает Torino Granata.

По информации источника, главный тренер «Торино» Иван Юрич лично хочет видеть Миранчука в своей команде.

Также сообщается, что «Сассуоло» рассматривает вариант обмена Миранчука на Жереми Бога.

В нынешнем сезоне Серии А россиянин принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В основном составе команды он появился в двух играх. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Миранчука составляет €13,5 млн.

При этом в СМИ также появилась информация, согласно которой «Аталанта» хочет отправить российского хавбека в аренду, но не планирует его продавать, так как рассчитывает на него в будущем.

Ранее спортивный директор итальянской «Болоньи» Риккардо Бигон ответил на вопрос об интересе к Миранчуку.

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Футбол. Чемпионат Италии
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