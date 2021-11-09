Губерниев о шведском биатлонисте: ты либо крестик сними, либо штаны надень

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев иронично высказался о шведском биатлонисте Себастиане Самуэльссоне, который призывал бойкотировать Олимпаду-2022 из-за того, что в Китае, по его мнению, ущемляют права Синьцзян, которые являются представителями коренного населения страны. Слова Губерниева передает «РИА Новости Спорт».

«Самуэльссону надо перевести великую песню Галича, в которой есть такие слова: «Израильская, говорю, военщина, известна всему свету! Как мать говорю и как женщина». После его комментариев хочется сказать: «Ты либо крестик сними, либо штаны надень. Если ты считаешь, что ты такой борец за права человека в Китае, тогда возьми пример со своей соотечественницы Греты Тунберг», — сказал Губерниев.

Самуэльссон — олимпийский чемпион в эстафете, серебряный призер Олимпийских игр в гонке преследования, призер чемпионатов мира, победитель этапа кубка мира по биатлону.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Губерниев высказался о возможной отставке главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.