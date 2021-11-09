Футболист «Барселоны» ответил, почему он отказался выходить на замену

Бразильский футболист «Барселоны» Фелиппе Коутиньо опроверг информацию о том, что он отказался выходить на замену в матче против «Сельты» (3:3). Слова Коутиньо передает Mirror.

«Я был очень удивлен, когда увидел эту новость, потому что за всю карьеру я никогда не поступал так непрофессионально. Где бы я ни играл, я всегда всех уважал. Журналисты слишком многому верят», — сказал Коутиньо.

Ранее сообщалось, что находящиеся рядом со скамейкой каталонцев журналисты сообщили, что Коутиньо начал разминаться во втором тайме, но отказался выйти на замену.

Исполняющий обязанности наставника «Барселоны» Серхи Бархуан не стал отвечать на вопрос о данном инциденте на послематчевой пресс-конференции.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 17 очков в 12 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства.

В текущем сезоне Ла Лиги Коутиньо принял участие в восьми матчах, в которых отметился одним голом.