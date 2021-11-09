Кассано: если бы в обороне «Сити» играла моя мама, он бы все равно победил «Юнайтед»

Экс-футболист сборной Италии Антонио Кассано иронично высказался о победе «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче Английской премьер-лиги. Слова Кассано передает Calciomercato со ссылкой на Bobo TV.

«Если бы слева в обороне «Сити» играла моя мама, он бы все равно победил «Юнайтед». Хосеп устроил им румбу. Сказать, что «Манчестер Юнайтед» преподали урок — это сделать комплимент», — сказал Кассано.

На седьмой минуте защитник «МЮ» Эрик Байи оформил автогол. На 45-й минуте Бернардо Силва увеличил преимущество «Сити» до двух мячей.

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд», на котором присутствовало 73 тысячи зрителей.

Таким образом, после 11 матчей «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 23 очка. «Юнайтед» располагается на пятой позиции, набрав 17 баллов.

В следующем матче «Сити» сыграет с «Эвертоном». Игра пройдет 21 ноября на стадионе «Этихад» в Манчестере. 20 ноября «Юнайтед» в гостях встретится с «Уотфордом».

Ранее бывший футболист «Манчестер Сити» Тревор Синклэйр назвал «дешевым» подкат нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду под полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.