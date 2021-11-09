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Булыкин призвал Миранчука уйти зимой из «Аталанты»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» высказался о возможном уходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в другой клуб в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Алексею необходимо все взвесить. Иногда необходимо сделать шаг назад для того, чтобы затем сделать два вперед. Ему нужно почувствовать уверенность, играть чаще, поэтому ясно, что скорее всего ему стоит уйти в другой клуб в аренду. Любому футболисту нужно игровое время, нельзя сидеть сложа руки.

Возвращение в «Локомотив»? Это не поможет ему в адаптации в Европе. Если он хочет остаться и играть в европейских чемпионатах, то лучше не возвращаться в Россию. Если же он захочет вернуться, то еще обязательно успеет это сделать.

Я думаю, что он еще не доказал ни себе ни остальным, что хочет играть в Европе на высоком уровне. Смена чемпионата для Миранчука будет более тяжелым испытанием, поэтому стоит рассмотреть вариант с арендой в какой-либо итальянский клуб», — заявил Булыкин.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно может покинуть итальянскую «Аталанту».

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