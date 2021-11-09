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Овечкин прокомментировал свою юбилейную голевую передачу

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Официальный сайт НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей 600-й результативной передаче в Национальной хоккейной лиге в матче против «Баффало Сэйбрз» (5:2). Слова Овечкина передает «Матч ТВ».

«Что, реально? Я отдал? Там разве пас не на Конора Шири записали? Ну, отдал и отдал. Сюрприз! Но надо двигаться дальше», — сказал Овечкин.

Российский форвард стал вторым хоккеистом в истории столичного клуба, которому удалось отдать 600 результативных передач. Первым был одноклубник Овечкина Никлас Бэкстрем.

Кроме того, Овечкин стал пятым среди россиян с этим результатом. До Александра более 600 ассистов отдали Сергей Федоров (696), Евгений Малкин (680), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).

Ранее Овечкин поднялся на четвертое место в списке самых результативных левых нападающих в истории НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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