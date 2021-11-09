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«У вас есть медаль, но имя не имеет значения»: итальянский тренер о российском фигурном катании

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РИА «Новости»

Итальянский тренер по фигурному катанию Лоренцо Магри выразил мнение, что в России победа стоит выше, чем имя фигуристки. Слова Магри передает «Чемпионат».

«Результат важен, но есть и обратная сторона. Судя по тому, что мы, европейцы, видим со стороны, кажется, что Россия заинтересована только в победе и мало заботится о том, кто победит. У вас есть медаль, но имя не имеет значения. Но фигуристки похожи на вино, с возрастом они становятся только лучше. И если девушка уходит из спорта рано, то не успевает созреть», — сказал Лоренцо.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр — 1998 в танцах на льду Олег Овсянников поделился мнением о доминировании российских фигуристок на мировой арене.

На последнем этапе Гран-при, который состоялся в итальянском Турине, российские фигуристки выиграли золото и серебро — первой стала Анна Щербакова, чисто исполнившая один четверной прыжок, а на втором месте оказалась Майя Хромых с двумя элементами ультра-си. Обе спортсменки занимаются у Этери Тутберидзе.

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