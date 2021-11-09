Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета... 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную»... 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от... 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории... 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических... 02:26
Раненый в ноги напарник убитого полицейского ликвидировал... 02:21
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11

В «Спартаке» отреагировали на новость об интересе к Мхитаряну

close
100%
Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в столичном клубе, передает «Спорт-Экспресс».

«Это неправда. Клуб не заинтересован в этом игроке», — сказал Зеленов.

Напомним, что в прошедшем сезоне Мхитарян принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, в которых забил 12 мячей и отдал десять результативных передач.

32-летний армянин выступает за «Рому» с 2019 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мхитаряна составляет €15 млн.

Ранее армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в России.

«Разговоры есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за «Рому» и хорошо себя там чувствую. Что будет дальше, время покажет. Никогда не говори никогда», — сказал Мхитарян.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+