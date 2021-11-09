Караваев рассказал, поменялась ли атмосфера в сборной без Дзюбы

Футболист сборной России Вячеслав Караваев рассказал, поменялась ли атмосфера в сборной без форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, передает «Спорт-Экспресс».

«В плане атмосферы и шуток ничего не поменялось. Все друг с другом общаются, шутят. Мы не обсуждали его невызов в сборную. И не стоит обсуждать это», — сказал Караваев.

Встреча между сборными России и Кипра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. 14 ноября российские футболисты в Сплите сыграют с Хорватией.

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между национальными командами России и Кипра.