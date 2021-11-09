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Отец Тайсона Фьюри рассказал, почему его сын должен завершить карьеру

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Steve Marcus/Reuters

Джон Фьюри, отец боксера Тайсона Фьюри, рассказал, почему его сын должен завершить карьеру.

«Я сказал ему уходить — он и так сделал достаточно. Тайсон выиграл все, ему больше нечего доказывать. У него миллионы на банковском счете, он обеспечен до конца жизни», — сказал Фьюри-старший на YouTube-канале BT Sport Boxing.

Поединок между Деонтеем Уайлдером и Фьюри продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом. Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Накануне Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Благодаря этому успеху он завоевал титулы чемпиона мира по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

Ранее известный российский боксер Александр Поветкин высказался о возможном бое британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

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