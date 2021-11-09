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Слуцкая ответила на вопрос о допинге в фигурном катании

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Агентство городских новостей «Москва»

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая ответила на вопрос о допинге в фигурном катании.

«В нашем спорте допинг вообще непонятно, для чего нужен. Если ты умеешь прыгать… Нет волшебной таблетки, от которой ты прыгнешь. И нет никакого препарата, от которого ты прыгнешь», — сказала Слуцкая на YouTube-канале «Антонимы».

Слуцкая является двукратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой первенств Европы и четырехкратной победительницей финалов серии Гран-при. На Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити спортсменка взяла серебро, проиграв представительнице США Саре Хьюз. На Олимпиаде-2006 в Турине она заняла третье место.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о странностях в поведении своей десятилетней дочери Варвары, которая так же занимается фигурным катанием.

«Лунатик или не лунатик? Вот в чем вопрос. Варвара иногда пугает меня хлеще, чем герой фильма «Звонок». Никогда не забуду, как глубокой ночью она стояла посередине комнаты, в пижаме, с распущенными волосами и игрушкой в руках», — сказала Слуцкая.

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