Экс-футболист «Локомотива»: большинство российских футболистов не получают кайфа от игры

Бывший игрок московского «Локомотива» и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара» Иван Старков в интервью «Газете.Ru» поделился предположением, почему лучшие российские футболисты испытывают страх в матчах с более именитыми спортсменами.

«У большинства наших ребят нет раскованности на соревнованиях, нет получения кайфа от игры. Есть боязнь ошибиться, стремление выбить мяч. К сожалению, наставники этого не понимают, и это основное отличие подхода к обучению в России и в топовых футбольных странах», — заявил специалист.

Старков отметил, что причиной такого поведения на поле игроков из России является отсутствие правильного воспитания футбольного характера с раннего детства.

«Игроки сборной боятся соперников, которые выше уровнем, — это все из детства», — сказал 36-летний наставник клуба команды третьего дивизиона «Темп».

Ранее Старков прокомментировал решение Валерия Карпина о мартовских сборах российских футболистов.