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Голкипер «Байера» Лунев назвал отличие российских арбитров от немецких

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teamrussia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российский вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунев рассказал о разнице между российскими арбитрами и немецкими.

«В Германии более или менее ровно судят. Дают играть в обе стороны. Если у нас за определенный момент показывают желтую карточку, то здесь никакой реакции. Если только провокация со стороны игроков или болельщиков.

Единственное заметил, когда «Бавария» играла против «Боруссии» Менхенгладбах (1:1), а судейство было в одни ворота — в пользу «Баварии». А так в целом ровное судейство», — сказал футболист в ходе трансляции в своем Telegram-канале.

Лунев перебрался в «Байер» летом 2021 года. До этого он на протяжении четырех лет выступал за петербургский «Зенит».

На счету россиянина пока всего один матч за немецкий клуб. Он дебютировал за «Байер» в матче против венгерского «Ференцвароша» и пропустил один гол. За немецкую команду играет еще один экс-игрок «Зенита» Сердар Азмун.

Голкипер дебютировал за сборную России в 2017 году в товарищеском матче против Ирана.

Ранее Антон Смирнов, агент Андрея Лунева, рассказал об отношении к игроку со стороны немецкого клуба.

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Футбол. Чемпионат России
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