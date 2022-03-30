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Российский вратарь Лунев рассказал об отношении к нему одноклубников и жителей Германии

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teamrussia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российский футболист Андрей Лунев в своем Telegram-канале поделился информацией об отношении к нему партнеров по команде и жителей Германии после событий, произошедших на Украине.

«Все нормально. В клубе никаких вопросов не поднималось. Когда только все началось, были придирки. Отвечал: «Учите русский, господа. Скоро пригодится всем», — сказал Лунев.

Также спортсмен рассказал о забавных случаях, которые произошли с ним в Германии за последнее время.

«Пару раз показывали на дороге средний палец. Я здесь езжу с русскими номерами. Хотя, возможно, это из-за моей манеры вождения. Один момент был в ресторане. Меня обслуживал грузинский персонал, спросили мнение по ситуации, я поделился. Больше на русском языке мы не общались», — заявил 30-летний голкипер.

Лунев перешел в леверкузенский «Байер 04» 9 июля 2021 года. Контракт вратаря рассчитан до 2023 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала фото официального мяча чемпионата мира — 2022 в Катаре.

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Футбол. Чемпионат Германии
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