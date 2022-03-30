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«Авангард» и «Металлург» установили новый рекорд по результативности в плей-офф КХЛ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Седьмой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Металлургом» и «Авангардом» стал самым результативным в истории турнира.

Команды проводят свой седьмой матч в серии плей-офф. Пока счет в серии равный 3:3.

Сегодня шайба Андрея Чибисова на третьей минуте матча стала рекордной в истории плей-офф КХЛ. На данный момент идет третий тайм, счет после второго тайма 3:0 в пользу «Металлурга». Помимо Чибисова заброшенными шайбами отметились Филипп Майе и Джош Карри.

Всего соперники забили друг другу в очном противостоянии серии уже 48 шайб. До этого рекорд по результативности в Кубке Гагарина принадлежал «Трактору» и «Барысу» в сезоне 2012/13.

Таким образом в финале Восточной конференции победитель пары «Металлург» — «Авангард» сыграет с «Трактором». Челябинский клуб впервые за четыре сезона вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина.

В финале Западной конференции встретятся московский ЦСКА и петербургский СКА. Начало серии 2 апреля в Санкт-Петербурге.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является омский «Авангард». В прошлом сезоне в финале омичи одолели ЦСКА.

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Хоккей. КХЛ
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