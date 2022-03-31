Кожевников о Хартли: однодневка-тренер, он приехал зарабатывать деньги

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал главного тренера «Авангарда» Боба Хартли после вылета из плей-офф Кубка Гагарина от магнитогорского «Металлурга». Его слова передает «Чемпионат».

«Они в этом сезоне создали клуб ВХЛ. Что, трудно игроков взять оттуда? «Спартак» хоть и не выиграл ничего, но побился со СКА. Сколько там было молодежи! У «Авангарда» же однодневка-тренер, он приехал зарабатывать деньги. Сейчас прозрение пришло для многих людей», – сказал Кожевников.

Хоккеисты «Авангарда» потерпели поражение в седьмом матче четвертьфинала Кубка Гагарина со счетом 0:4. В финале Восточной конференции игроки магнитогорской команды встретятся с челябинским «Трактором». В финале Западной конференции встретятся московский ЦСКА и петербургский СКА. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард». В прошлом сезоне в финале омичи одолели ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Авангард» и «Металлург» установили новый рекорд по результативности в плей-офф КХЛ.