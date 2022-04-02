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Главный тренер сборной Германии оценил шансы его команды на выход из группы

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что его команда попала в интересную группу по итогам жеребьевки чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«У нас большие планы на турнир. Мы должны справиться с тем, что встречается на нашем пути. Захватывающие и интересные соперники в нашей группе. Япония — это команда, которая стабильно играет на всех чемпионатах мира. У них много игроков, которые представляют Бундеслигу, поэтому они высокого уровня. Мы хотели сыграть товарищеский матч с японцами, но, конечно, сейчас этого не произойдет. С Коста-Рикой мы встречались на чемпионате мира 2006 года, и у нас остались теплые воспоминания об этом. Все команды улучшают свою игру, у всех команд есть что-то особенное», — цитирует слова Флика сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

Сборная Германии встретится в группе E c командами Испании и Японии. Также к этому квартету присоединится победитель интерконтинентального отбора Коста-Рика — Новая Зеландия.

Ранее стало известно, что Испания и Германия встретятся на групповом этапе чемпионата мира-2022.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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