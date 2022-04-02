Российский чемпион мира по биатлону: у Бьорндалена есть чему нам можно поучиться

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев поделился мнением о приглашении в сборную России по биатлону Уле-Эйнера Бьорндалена.

«У Бьорндалена есть уникальный опыт. Если человек хочет им поделиться, то почему нет? Я поддерживаю такие идеи. Обмен опытом, привлечение лучших взглядов — это очень интересно и важно. У Уле много историй, которые приводили его к большим победам. Было бы хорошо, если бы Бьорндален оказался в штабе сборной России! У него есть чему нам можно поучиться», — заявил серебряный призер Олимпийских игр 2006 года в Турине в интервью «Чемпионату».

Сегодня Виктор Майгуров рассказал, что Союз биатлонистов России (СБР) хотел пригласить бывшего норвежского биатлониста Уле Эйнера Бьорндалена для работы в национальной команде.

Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом и двадцатикратным чемпионом мира по биатлону. Он закончил карьеру биатлониста в 2018 году в возрасте 44 лет.

Сейчас норвежец вместе со своей женой, бывшей белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой, работает в сборной Китая по биатлону. Они были приглашены, чтобы популяризировать этот вид спорта в стране и подготовить местных спортсменов к Олимпийских играм в Пекине.