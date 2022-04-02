ФИФА изменила другой матч для открытия ЧМ по футболу вместо первоначального

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила об изменении в расписании ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Турнир будет начат с противостояния национальной команды Сенегала и сборной Нидерландов. Матч стартует 21 ноября в 13.00 мск.

До этого под первым номером значилась игра между сборными Катара и Эквадора. Согласно традиции, страна-организатор турнира должна была открывать мундиаль, однако, их матч с Эквадором был перенесен на 19.00 по московскому времени.

В групповом этапе финальной части турнира, соперниками хозяев поля станут Сенегал, Эквадор и Нидерланды.

Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На турнире 2018 года в России они в финале обыграли Хорватию со счетом 4:2.

Напомним, что сборная России не примет участие в чемпионате мира из-за отстранения Международной федерацией футбола (ФИФА).

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что его команда попала в интересную группу по итогам жеребьевки чемпионата мира 2022 года в Катаре.