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Названа «группа смерти» на чемпионате мира в Катаре

Goal назвал квартет, где сыграют Германия и Испания, «группой смерти» на ЧМ-2022

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Naseem Zeitoon/Reuters

Редакция портала Goal подвела итоги жеребьевки финальной части чемпионата мира — 2022 по футболу. Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

По мнению экспертов, наиболее сложной группой станет квартет E, где сойдутся национальные команды Германии, Испании, Японии, а также победитель противостояния Коста-Рики и Новой Зеландии.

За выход из так называемой «группы смерти» поборются два победителя чемпионата мира, а также один из сильнейших представителей Азии.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На турнире 2018 года в России они в финале обыграли Хорватию со счетом 4:2.

Напомним, что сборная России не примет участие в чемпионате мира из-за отстранения Международной федерацией футбола (ФИФА).

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о прошедшей в Дохе жеребьевке чемпионата мира 2022 года.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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