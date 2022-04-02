Экс-вратарь сборной России Филимонов раскритиковал ФИФА и УЕФА

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о ситуации в российском футболе после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) запретил российским клубам и национальным сборным выступать в международных соревнованиях.

«Это перебор. Они сами же свои правила не соблюдают и меняют, как им удобно. Все ценности, которые они провозглашают, сами и нарушают. Это лицемерие, дискриминация по национальному признаку», — приводит слова Филимонова Sport24.

Напомним, московский «Спартак» должен был сыграть впервые за десять лет в 1/8 Лиги Европы, а сборная России — с Польшей в рамках стыкового матча отбора к чемпионату мира. Но после отстранения российских футболистов поляки получили право автоматически пройти в следующий раунд. Во втором стыковом матче подопечные Чеслава Михневича переиграли Швецию 2:0 и вышли в финальную часть турнира в Катаре.

Российский футбольный союз (РФC) подал апелляции на эти решения в Cпортивный арбитражный cуд (CAS), которые будут раccмотрены в апреле – мае.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о судье сборной России.