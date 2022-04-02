Тренер «Монако» высказался об уровне игры Головина

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался о российском полузащитнике команды Александре Головине.

«Может ли Головин стать «джокером» в конце сезона? У него есть все качества для этого! Он может быть игроком топ-уровня, но для этого ему нужен более мощный «двигатель». Он становится все лучше, действительно хорош на тренировках. Он работает над тем, чтобы вернуться в строй более сильным физически. На все это нужно время», — приводит слова Клемана beIN Sports.

В прошлом туре чемпионата Франции «Монако» обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0. Столичный клуб с 65 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, на 15 очков опережая идущий вторым «Марсель». «Монако» набрал 44 балла и поднялся на седьмую позицию.

25-летний полузащитник вышел в стартовом составе, отыграл 68 минут и был заменен при счете 2:0.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года.

В это сезоне россиянин принял участие в 18 матчах своей команды в чемпионате Франции, дважды забил и столько же раз ассистировал своим партнерам.

Ранее агент Алексей Сафонов заявил, что российских игроков никто не будет ждать в Европе.