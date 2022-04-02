Биатлонистка Казакевич: иностранцы многое потеряли, отказавшись от наших этапов КМ

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич ответила на вопрос о самой любимой трассе для соревнований.

«Без сомнения, это Тюмень. Без лести какой-то. Я всегда говорю, что в Тюмени все организовано на высшем уровне, на уровне Кубка мира, а я проехала там все этапы. Здесь самый высокий уровень, как по мне. Думаю, иностранцы многое потеряли, отказавшись от наших этапов Кубка мира», — передает слова Казакевич «Чемпионат».

Сегодня Казакевич в составе cборной Cвердловcкой облаcти (Миронова, Кирcанова и Дербушева) стала второй в женской эстафете на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Победу одержала первая команда Ханты-Мансийского автономного округа (Каплина, Носкова, Гаврилова и Резцова). Замкнула тройку лучших команда Cибирcкого и Дальневоcточного округов (Ленькова, Гришина, Батманова, Никулина).

Чемпионат России в Тюмени завершится 3 апреля масс-стартом у женщин и мужской эстафетой. На соревнованиях выступают представители сборных России и Белоруссии. Отечественные спортсмены борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства — за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Ранее Александр Тихонов предложил выгонять из сборной за пропуск чемпионата России.