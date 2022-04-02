Экс-президент «Локомотива» о возможном переносе дерби: спартаковцы не хотят играть в снегопад

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переносе дерби со «Спартаком» из-за сильного снегопада. Он подчеркнул, что решение будут принимать официальные лица. Он также добавил, что спартаковцы вряд ли хотят играть в таких условиях.

«Решать, проводить матч или нет, не мне и не вам. Есть регламент, где все расписано. Инспектор матча и судьи согласуют решение. Если скажут, что нельзя играть, то играть не будут — все просто. Но сейчас все расчищают — наверное, можно играть, там не холодно. Если решат, что играть нельзя, значит, матч будет перенесен — можно сыграть послезавтра, через два дня, через три.

Думаю, что спартаковцы не хотят играть, они любят сухое поле, у них ажурный футбол — стеночки, забегания, мелкий пас. А «Локомотив» - более массивный, любит борьбу, поэтому им на таком поле может быть нормально. И если говорить о выгоде, думаю, «Локомотив» в таких условиях может показать свою мощь», — сказал Наумов «Газете.Ru».

Отметим, что, по информации «Матч ТВ», главный судья матча Сергей Карасев и делегат Российской премьер-лиги Александр Сафонов приняли решение, что игра состоится и начнется, ориентировочно, в 20.30 мск. В данный момент службы стадиона продолжают очистку газона от снега.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не готовы играть с «Локомотивом» при таких условиях.