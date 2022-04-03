Метревели о травме Медведева: было видно, что он плохо играет

Бывший теннисист Александр Метревели высказался о травме российского теннисиста Даниила Медведева, из-за которой он пропустит до двух месяцев. Его слова передает «Чемпионат».

«Было видно, что он плохо играет. Трудно было определить, что его беспокоит. Критично ли, что он пропустит весь грунтовый сезон? Может пропустить грунтовый сезон и, возможно, Уимблдон. Может, это хорошо, ведь грунт и трава не совсем его покрытия», — сказал Метревели.

28 февраля Медведев стал первой ракеткой мира. О том, что он сместится на вторую строчку, стало известно 14 марта, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе. Медведев является третьим в истории россиянином, который был во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Последним турниром для россиянина стал турнир «Мастерс» в Майами. В четвертьфинальном матче он уступил поляку Хуберту Хуркачу в двух сетах со счетом 6:7, (7:9), 3:6.

Таким образом, россиянин не смог возглавить рейтинг ATP. Медведеву необходимо было дойти до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга и обойти серба Новака Джоковича.