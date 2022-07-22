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Игрок «Лиона» Ляказетт пропустит матч с «Фейеноордом» из-за атаки ос

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Reuters

Нападающий французского футбольного клуба «Лион» Александр Ляказетт стал жертвой укуса ос, что может помешать ему принять участие в матче с «Фейеноордом» в это воскресенье. Об этом сообщает L.

Игрок подвергся атаке более десятка ос во время прогулки в лесу в Нидерландах, где французский клуб находится на предсезонных сборах. Также сообщается, что от укусов ос пострадал и другой игрок «Лиона» Мусса Дембеле. Однако это не помешало ему принять участие в общей тренировке команды.

Ляказетт родился и вырос в Лионе. В семь лет он попал в систему местной команды, за которую дебютировал в 2010 году. Нападающий провел более 200 матчей, после чего отправился в Лондон, где выступал за «Арсенал». После пяти лет в Англии Ляказетт вернулся на родину и продолжил выступления за «Лион».

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 30 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых сумел отличиться четыре раза и отдать семь результативных передач. В связи с окончанием срока контракта он покинул команду.

Ранее сообщалось, что игроку «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву потребуется операция и полгода на восстановление из-за пневмоторакса.

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Футбол. Чемпионат Франции
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