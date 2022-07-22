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Британский боец Мокаев: всегда буду топить за весь Северный Кавказ, перед политиками не прогнусь

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IMAGO/Andy Rowland/Global Look Press

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев эмоционально высказался в адрес России, заявив, что с гордостью представляет Северный Кавказ.

«Я патриот своей родины и всегда буду топить за весь Северный Кавказ и за свою республику Дагестан, а перед политиками я в жизни не прогнусь, особенно перед теми, кто на своих же газует! Даже если они мне предложат 50 машин и 30 квартир, я не знаменосец, но с гордостью представляю Северный Кавказ, являясь гражданином Великобритании и живя в этой стране!» — написал Мокаев в соцсетях.

Мокаев родилсяв 2000 году в Дагестане. Уже в 12 лет Мухаммаду пришлось покинуть Родину и переехать в Манчестер (Англия) по семейным обстоятельствам. Он дважды становился победителем чемпионата мира по ММА до 20 лет в 2018 и 2019 годах.

Всего на профессиональном уровне Мокаев провел семь боев, в которых ни разу не уступил сопернику.

В марте 2022 года он провел свой дебютный бой в UFC против Коди Дердена. Мокаев одержал победу через «Submission» (удушение гильотиной).

Ранее тренер по биатлону Юрий Каминский заявил, что в трудное время спортсмены должны поддержать страну.

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