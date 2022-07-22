Экс-биатлонист Тихонов заявил, что переход Жураускайте поможет отношениям России и Литвы

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал выход из гражданства Российской Федерации родившейся в Мурманске биатлонистки Лидии Жураускайте.

«Я в этом не вижу ничего особенного. Нет ничего плохого в том, что наши спортсмены поедут выступать за Литву — от этого наши отношения станут только добрее. Хотя бы через спорт. Почему нет? Наши спортсмены выступают и за США, и за Канаду. В этом нет ничего страшного.

А политическая обстановка — она наладится. Значимость спортивных соревнований без России теряется. Все станет на свои места, я в этом не сомневаюсь. Мы всегда были за мирные соглашения», — заключил Тихонов.

В 2021 году глава Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас сообщал, что биатлонистке уже удалось получить гражданство прибалтийской страны. Спортсменка ждала лишь документ из России, который бы свидетельствовал о лишении ее местного гражданства.

Сегодня Владимир Путин подписал указ о лишении ее российского гражданства.

Стоит отметить, что Жараускайте никогда не выступала за основную сборную России.