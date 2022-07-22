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Теннисистка Свитолина раскритиковала WTA и ATP за отношение к украинцам

Теннисистка Свитолина считает, что WTA и ATP должны делать больше в отношении украинских игроков

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Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию профессиональных теннисистов (ATP) за то, что они, по ее мнению, делают мало в отношении украинских игроков.

«Я не согласна с заявлением WTA и ATP. Я считаю, что они обязаны делать больше в отношении украинских игроков, в отношении Украины. Все мы, украинцы, проводили круглые столы с WTA, ITF, турнирами «Большого шлема», объясняя ситуацию, какая помощь нам нужна. Но они решили поступить по-своему. Мне было грустно узнать, что они заняли такую позицию», — передает слова Свитолиной The Telegraph.

Также теннисистка выразила свое уважение организаторам Уимблдона, которые поддержали украинских спортсменов.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

За месяц до старта турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).

Ранее Андрей Рублев рассказал, что предлагал организаторам Уимблдона поставить его играть в паре с украинцем.

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