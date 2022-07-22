В ISU рассказали, в каком случае Россия может принять международные соревнования

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте сообщил, что соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку могут пройти в России в случае снятия запрета на выступление отечественных спортсменов в международных соревнованиях.

Кубок мира по конькобежному спорту стартует 11-13 ноября этапом в норвежском Ставангере. Кубок мира по шорт-треку начнется этапом в канадском Монреале 28-30 октября, а завершится 10-12 февраля в нидерландском Дордрехте.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен.

Так, например, российские фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Отечественные шорт-трекисты пропустили чемпионат мира в Монреале, а конькобежцы не выступили на заключительном этапе Кубка мира в Херенвене.

Ранее сообщалось, что ISU официально лишил Россию этапа Гран-при по фигурному катанию в 2022 году.