Украинский футболист Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Защитник сборной Украины Александр Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает официальный сайт «канониров».

25-летний украинский футболист подписал с «Арсеналом» долгосрочный контракт. Его сроки не уточняются.

По информации Sky Sports, лондонцы заплатили «Сити» 32 млн фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Зинченко принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось сделать четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов украинский полузащитник отдал две результативные передачи в восьми матчах за «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что башкирский клуб должен получить часть суммы от трансфера украинца Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

«Есть правила ФИФА, тут мы ничего не выдумываем. Если мы подадим заявку, нам будут обязаны выплатить определенную сумму. Мы будет подавать заявку», — сказал Газизов.

Напомним, Зинченко играл за «Уфу» с 2015 по 2016 год.