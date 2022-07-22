Экс-президент РФС Колосков осудил выбор стартового состава «Зенита» после разгрома «Крыльев»

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о разгромной победе петербургского «Зенита» над самарскими «Крыльями Советов» (3:0) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне не нравится, когда у команды восемь легионеров в старте. Я сторонник того, чтобы как минимум половина команды была российских ребят.

Видимо, у «Зенита» такая стратегия развития клуба. Это нравится руководителям клуба. Для них важнее результат. Болельщикам тоже все равно, кто играет. Главное — чтобы команда показывала современный и результативный футбол.

Зрелищность матчей зависит от мастерства футболистов, а не от того, в какой стране он родился», — приводит слова Колоскова «СЭ».

На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании.

На 12-й минуте хозяева получили право на еще один 11-метровый удар. В штрафной площади был сбит бразилец Малком. Пенальти реализовал Далер Кузяев. На 31-й минуте Мостовой оформил дубль.

В следующем туре подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют со столичным «Локомотивом». Матч пройдет 30 июля. «Крылья» на следующий день померятся силами с московским «Торпедо».

Ранее спортивный комментатор и блогер Василий Уткин назвал два сценария матчей «Зенита» в сезоне-2022/23.