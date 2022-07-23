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Экс-футболист Тетрадзе заявил о пользе от санкций против российского футбола

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Экс-футболист сборной России Омари Тетрадзе поделился мнением о санкциях против российского футбола со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова передает «Чемпионат».

«Меня, откровенно говоря, не радует, что российский футбол оказался в таком положении. Но даже их этого всего можно и нужно извлечь пользу. Сейчас мы не знаем, сколько лет продлится этот бан, но в любом случае нам нужно уделять больше внимания детско-юношескому футболу, академиям. Футболистов в России много, а личностей — нет», — сказал Тетрадзе.

52-летний Тетрадзе во время спортивной карьеры выступал за столичное «Динамо», владикавказскую «Аланию», махачкалинский «Анжи», «Крылья Советов» и итальянскую «Рому». В футболке национальной команды он провел 37 игр, в которых отличился одним забитым мячом.

Напомним, в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций.

Ранее Тетрадзе рассказал о том, как в 2000-х годах ездил в Северную Корею.

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Футбол. Чемпионат России
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