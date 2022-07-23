Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Компания Otis договорилась о продаже бизнеса в России... 13:53
Подравшиеся из-за селедки девушки подозреваются в издевательствах... 13:51
В Севастополе мужчина и ребенок пропали без вести во время... 13:50
Волочкова сломала кольцо за 60 млн рублей 13:50
Посол РФ заявил, что КНДР усиливает ядерный потенциал, но не намерена... 13:46
Футболист сборной России Черышев заявил о переговорах... 13:45
Павел Прилучный довел до слез свою новую возлюбленную Зепюр... 13:45
Ученым центра «Вектор» удалось выделить штамм вируса оспы обезьян... 13:44
Лавров: Запад может заморозить валютные резервы любой страны, если она... 13:42
Лишенная гражданства РФ биатлонистка Жураускайте не считает себя... 13:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Нападающий ЦСКА Чалов заявил о желании вернуться в «Базель» из-за еврокубков

close
100%
РИА Новости

Российский нападающий ЦСКА Федор Чалов, который провел часть прошлого сезона в «Базеле», заявил, что остался бы в швейцарском клубе из-за участия в еврокубках. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я не расстроен тем, что остаюсь в России! Но я все так же мечтаю выступать в Европе. В топ-5 лигах. Если бы ЦСКА отпустил обратно в «Базель»? Поехал. Я бы остался там, наверное. Потому что там еврокубки», — сказал Чалов.

В прошлом сезоне Чалов принял участие в 16 матчах ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.

В зимнее трансферное окно он подписал контракт с «Базелем». Это аренда до конца сезона без права выкупа. В швейцарском чемпионате россиянин принял участие в 16 матчах и сумел отличиться четыре раза. Также в его активе две голевые передачи.

Ранее Чалов рассказал о высоких ценах в Швейцарии и как старался сэкономить на продуктах, закупаясь в соседних странах.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+