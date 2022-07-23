Нападающий ЦСКА Чалов заявил о желании вернуться в «Базель» из-за еврокубков

Российский нападающий ЦСКА Федор Чалов, который провел часть прошлого сезона в «Базеле», заявил, что остался бы в швейцарском клубе из-за участия в еврокубках. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я не расстроен тем, что остаюсь в России! Но я все так же мечтаю выступать в Европе. В топ-5 лигах. Если бы ЦСКА отпустил обратно в «Базель»? Поехал. Я бы остался там, наверное. Потому что там еврокубки», — сказал Чалов.

В прошлом сезоне Чалов принял участие в 16 матчах ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.

В зимнее трансферное окно он подписал контракт с «Базелем». Это аренда до конца сезона без права выкупа. В швейцарском чемпионате россиянин принял участие в 16 матчах и сумел отличиться четыре раза. Также в его активе две голевые передачи.

Ранее Чалов рассказал о высоких ценах в Швейцарии и как старался сэкономить на продуктах, закупаясь в соседних странах.