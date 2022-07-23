Нападающий «Баварии» Мане назвал уход из «Ливерпуля» лучшим решением в карьере

Новоиспеченный футболист «Баварии» Садио Мане рассказал, почему он принял решение перейти из «Ливерпуля» в мюнхенский клуб. Его слова передает BBC Sport Africa.

«В «Ливерпуле» я провел шесть замечательных лет, а в целом в Премьер-лиге — восемь. Решение покинуть клуб точно было нелегким, но иногда такие приходится принимать. И я считаю, что это решение — лучшее в моей карьере. Очень счастлив сейчас быть в «Баварии», — сказал Мане.

Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона». В составе мерсисайдцев нападающий стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Мане принял участие в 51 матче «Ливерпуля», в которых ему удалось забить 23 мяча и сделать две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость сенегальского нападающего составляет € 80 млн.

Всего за мерсисайдцев Мане забил 120 голов и сделал 48 результативных передач в 269 встречах.

Ранее сообщалось, что Мане признан лучшим игроком года в Африке.