В «Арсенале» назвали подписание украинца Зинченко главной трансферной целью клуба

Технический директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар заявил, что подписание украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко было главной трансферной целью клуба в летнее трансферное окно. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Очень рад констатировать, что все мы в клубе работаем как одна команда. Заранее сформировали план усиления, и Александр Зинченко был главной целью в нашем списке. Рады, что Алекс теперь с нами. У него есть качества, которые, я убежден, выведут команду на новый уровень», — сказал Эду.

22 июля «Арсенал» объявил о переходе футболиста. До перехода в «Манчестер Сити» Зинченко с зимы 2015 года по лето 2016 года выступал за «Уфу».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Зинченко принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось сделать четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов украинский полузащитник отдал две результативные передачи в восьми матчах за «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Уфа» рассчитывает получить за трансфер Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал» более 250 тыс. евро.