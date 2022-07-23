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«Сент-Луис» может обменять Тарасенко в «Калгари»

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Официальный сайт НХЛ

Издание The Athletic заявило, что нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может быть обменян в «Калгари Флэймз» на форварда Мэттью Ткачука.

«Еще год назад Тарасенко, казалось, нельзя обменять. Сейчас он является основным условием сделки по Ткачуку. «Калгари» получает замену, которая способна забивать по 30 голов, хотя и старше по возрасту», — сказано в статье.

Также сообщается, что «Сент-Луис» может включить в сделку россиянина Ивана Барбашева.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владимир Тарасенко принял участие в 75 встречах, в которых ему удалось забросить 34 шайбы и сделать 48 результативных передач. Россиянин стал лучшим бомбардиром своего клуба. В плей-офф Кубка Стэнли на счету Тарасенко 12 игр, в которых он забил шесть голов и сделал три ассиста.

Ранее журналист The Athletic Кевин Курц выразил мнение, что «Нью-Йорк Айлендерс» стоит подписать Владимира Тарасенко.

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