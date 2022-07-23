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Полузащитник Каземиро: если Неймар не нужен «ПСЖ», пусть его подпишет «Реал»

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Reuters

Защитник «Реала» Каземиро в шуточной форме ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в мадридский клуб.

«Неймар может играть за любую команду в мире. Если «ПСЖ» он не нужен, пусть его подпишет «Реал», хорошо?» — сказал Каземиро.

В СМИ сообщалось, что Неймар не чувствует себя комфортно во французской команде и готов сменить клубную прописку. При этом подчеркивалось, что сам клуб также не против ухода бразильца, поскольку они заинтересованы разгрузить зарплатную ведомость.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Неймар принял участие в 22 матчах, в которых сумел 13 раз отличиться и сделать шесть голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому «Реалу», который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара оценивается в 75 млн евро.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему английский клуб не согласится на трансфер Неймара.

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Футбол. Чемпионат Испании
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