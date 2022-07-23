Основатель лиги АСА ворвался в клетку и остановил бой, посчитав его договорным

Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев рассказал о дисквалификации бойцов на турнире АСА 141 в Сочи.

«Я на сто процентов уверен, что это был договоренный бой между участниками — Али Баговым и Рашидом Магомедовым. Такие вещи нельзя делать. И, однозначно, такие вещи у нас не пройдут. Уж точно они в Гран-при участвовать не будут. Будут ли они участвовать дальше в лиге или нет, это уже будет решаться отдельно. Договор они заключали с нами, мы его не нарушали. Раз мы их не нарушали, значит, у нас есть все права диктовать свои условия», — приводит слова Хасиева «Чемпионат».

Вчера на турнире в Сочи Али Багов и Рашид Магомедов сражались в четвертьфинальном бое в легком дивизионе. Между четвертым и пятым раундом основатель лиги Хасиев ворвался в клетку и указал бойцам на то, что бой будет прекращен.

Лига АСА была основана в 2014 году. Промоушен проводит бои по смешанным единоборствам (ММА), кикбоксингу и джиу-джитсу. Бойцы выступают в восьми весовых категориях ММА. Стоит отметить, что в лиге отсутствуют ринг-герлз, а также запрещены бои между женщинами.

Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Гонсалесом на Bellator 283.